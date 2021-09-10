Александр Тихонов: На футболистов столько денег тратится - позорище, я бы их всех под метлу

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя отменять.

«Я согласен с Путиным в этом вопросе. Наших лентяев надо заставить тренироваться нормально, на них столько денег тратится - позорище, я бы их всех под метлу. Меняйте профессию или играйте в настоящий футбол. Мы же его похоронили уже давно. Но с другой стороны, вот Путин говорит о футболе, а о народе он забыл», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.