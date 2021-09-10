Роберто Де Дзерби: «Интер» и «Реал» - великие клубы, «Шериф» тоже не подарит шесть очков «Шахтеру»

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

Напомним, что донецкий клуб попал в квартет D, где сыграет с «Интером», «Реалом» и «Шерифом».

– Мы будем играть и готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» – это два великих клуба. Но в то же время мы должны понимать, что шесть очков в матчах с «Шерифом» никто нам не подарит, мы должны их завоевать. Думаю, нам доведется попотеть и в поединках с молдаванами, это будут сложные игры, – цитирует Де Дзерби клубная пресс-служба «горняков».

Добавим, что украинский клуб вышел в групповой раунд ЛЧ через квалификационные раунды, обыграв таких соперников, как «Генк» (2:1, 2:1) и «Монако» (1:0, 2:2)

Первая игра «горняков» состоится 15 сентября против «Шерифа».