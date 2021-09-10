Песков после выступления Путина заявил, что решение по лимиту будет принимать РФС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя отменять.

«Это высказанное мнение. Решение за РФС», - приводит слова Пескова «СЭ».

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

Действующий в данный момент в чемпионате России лимит по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все заявленные легионеры могут находиться на поле.