«Спартак» ведет переговоры с Бакаевым о продлении контракта

Московский «Спартак» начал переговоры с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым о продлении контракта. Об этом сообщает «СЭ».

Нынешнее соглашение истекает через год, поэтому клуб вступил в активную фазу переговоров.

В этом сезоне Бакаев провел за красно-белых восемь матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что Зелимхан является воспитанником академии «Спартака». Всего за основной состав он провел 77 встреч, забил 22 гола и записал на свой счет 11 ассистов. Рыночная стоимость россиянина оценивается в 5 миллионов евро.