Канте и Пулишич из-за травм пропустят матч «Челси» – «Астон Вилла»

Полузащитники «Челси», а именно Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич, не помогут лондонскому клубу в матче четвертого тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Об этом сообщил главный тренер «синих» Томас Тухель.

Немецкий специалист заявил, что в данный момент у обоих футболистов имеются травмы.

– К сожалению, должен сказать, что Канте и Пулишич выбыли на неопределенное время из-за повреждений. Н'голо травмировался еще в матче против «Ливерпуля». Возможно, что футболист вернется в строй к игре с «Зенитом». Что касается Пулишича, то Кристиан получил травму лодыжки и пропустит около десяти дней, – приводит слова Тухеля The Mirror.

Напомним, что встреча между «Челси» и «Астон Виллой» запланирована на завтра, 11 сентября. Начало встречи – в 19:30 мск.

После трех стартовых туров АПЛ «аристократы» занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав семь очков.