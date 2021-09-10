Глеб - о выступлении сборной России на Евро-2020: Никакого футбола и близко не было. Это мрак

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и испанский «Барселоны» Александр Глеб раскритиковал игру сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Это был мрак. Никакого футбола и близко не было. Ничем мне сборная России не запомнилась. Чем запомнился Дзюба? Понимаете, в российском чемпионате Дзюба хорош, а на европейской арене… Это другой уровень. Даже средние европейские команды его легко выключают», - приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, что российская команда в группе В заняла последнее место и не смогла выйти в плей-офф турнира. По итогам Евро-2020 выступление сборной было признано неудовлетворительным. Вскоре пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов, место которого занял экс-наставник «Ростова» Валерий Карпин.