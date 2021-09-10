Шмурнов - о скандале с Андроновым: Алексей является провокатором, он довел меня своим поведением

Комментатор Александр Шмурнова отреагировал на скандал с Алексеем Андроновым в эфире программы о футболе.

«Алексей является провокатором, а у меня взрывной характер. Конечно, он меня довел своим поведением. Но ради этого мы и существуем. Андронов вел разговор со мной так, как люди за одним столом не должны. Поэтому я и вспылил. Мне же хочется, чтобы у нас был горячий спор, который не переходит в подобное», - приводит слова Шмурнова «Матч ТВ».

Напомним, что во время программы Шмурнов вышел из себя из-за высказываний Алексея и швырнул в коллегу кепку. Затем он покинул студию, говорят при этом, что покидает программу и не хочет больше работать с Андроновым.