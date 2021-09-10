Спортдиректор «Ювентуса»: Мы не могли оставить Роналду в клубе, который он уже не признавал

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, почему португальский форвард Криштиану Роналду покинул команду и перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Предложение от «Манчестер Сити» было неподходящим. «Манчестер Юнайтед» же вел себя по-другому, как клуб с традициями. Другого конца у этой истории не могло быть, с учетом того, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться в клубе, который он больше не признавал», - приводит слова Черубини Tuttosport.

Напомним, что «Ювентус» ранее опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» заявила, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.