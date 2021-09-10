«Я счастлив». Министр спорта МО Терюшков - о выступлении Путина против отмены лимита в РПЛ

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поддержал позицию президента России Владимира Путина в том, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя отменять.

«Честно признаться, я счастлив. Три месяца назад я говорил о том, что вообще бы запретил участие легионеров в нашем чемпионате, потому что они занимают места наших ребят. Так как у нас основная задача любого внутреннего первенства - формирование национальной и олимпийской сборных страны, то когда играют ребята с иностранными паспортами, то сделать это в принципе невозможно», - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

Действующий в данный момент в чемпионате России лимит по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все заявленные легионеры могут находиться на поле.