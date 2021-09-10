Сергей Лавров: Согласен с Аленичевым, у Карпина должно все получиться в сборной России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мнением о главном тренере сборной России Валерие Карпине.

«Я читал интервью большое с Дмитрием Аленичевым, мой хороший товарищ, спартаковская легенда российского футбола. Он четко высказал мнение, что у Карпина все должно получиться. Я его очень поддерживаю. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он все делает правильно», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, под руководством нового тренерского штаба сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле победила команду Мальты (2:0).

К слову, подопечные Карпина, набрав 13 очков после шести матчей в квалификации ЧМ-2022, занимают второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.