Массимилиано Аллегри: Роналду не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «МЮ»

Главный тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход из команды форварда Криштиану Роналду.

«Роналду больше не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это был бы его последний сезон в команде, мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом. Криштиану провел три замечательных года здесь, и мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти. В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист», - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» ранее опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» заявила, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.