Макаров - о трансфере в «Рубин»: ЦСКА предлагал больше денег, но я выбрал Казань

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, почему в 2020 году, когда он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», он принял решение перейти в казанский «Рубин» вместо ЦСКА.

«Приехал, пообщался с руководством. Это было еще при Гончаренко. Наши взгляды сошлись, но мое желание играть в «Рубине» при Слуцком оказалось больше. Хотел поработать с Леонидом Викторовичем, потому что он был тренером в Европе и мне всегда было интересно получить какой-то опыт. И я считаю, сделал правильный выбор. ЦСКА предлагал условия даже больше, чем «Рубин», на тот момент», - сказал Макаров в видео на ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что Макаров родился в Тольятти. Занимался футболом в Академии имени Коноплева, затем выступал за «Якутск», «Саранск», молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2». После этого играл за «Нефтехимик». В январе 2020 года Денис перешел в «Рубин», за который за полтора сезона забил 11 мячей.

В нынешнем розыгрыше РПЛ за «Динамо» провел пять встреч, но результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне был признан лучшим правым полузащитником чемпионата России, дебютировал за молодежную сборную страны, а в июне был включен в окончательную заявку основной национальной команды на Евро-2020.