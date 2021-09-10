Зайнутдинов может покинуть ЦСКА из-за недостатка игровой практики

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов может покинуть армейцев. Об этом сообщает Sports.kz.

По информации источника, 23-летний хавбек рассматривает варианты ухода из клуба из-за недостатка игровой практики. Действующее соглашение футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зайнутдинов провел два матча, но не отметился результативными действиями.

Напомним, что Бактиер перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года за 2 миллиона евро. Всего он сыграл за армейцев 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

За сборную Казахстана провел 18 встреч и отличился восемью мячами.