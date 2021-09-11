Александр Максименко: Карпин общался со всеми на равных

Голкипер Александр Максименко поделился впечатлениями от работы с Валерием Карпиным.

«С Карпиным мы общались, конечно. Понятно, что к каким-то нашим упражнениям он не подключался, но в общем подсказывал, общался на равных со всеми. Карпин где-то может расслабить, где-то встряхнуть. Он обычный человек. Закрытым он никак быть не может – он же тренер сборной! Где-то шутит, где-то наоборот. Самое смешное – это когда сказал, что лучше пойдёт с журналистами общаться, после того как на камеру не смог забить гол, ха-ха», - приводит слова Максименко «Чемпионат».

Карпин возглавил сборную России в июле этого года, после того как Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды в связи с неудачным выступлением на чемпионате Европы.

В сентябре сборная России провела три матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года: сыграла вничью с Хорватией (0:0) и выиграла у Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Основным вратарем нашей сборной был Гилерме, Максименко был в заявке на одной игре из трех: в домашней встрече с Мальтой.