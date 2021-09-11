Бразильская конфедерация футбола разрешила играть Малкому и Клаудиньо

Бразильские легионеры «Зенита» смогут помочь своему клубу в ближайших матчах.

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что ФИФА уведомил клуб о том, что Бразильская конфедерация футбола пошла на встречу «Зениту» и разрешила Малкому и Клаудиньо принять участие в играх «Зенита» после национальных сборных с «Ахматом» и «Челси».

Напомним, что клубы АПЛ не отпустили своих футболистов в страны «красной коронавирусной зоны» из-за того, что по прибытию из этих государств в Великобританию нужно походить карантин, после чего национальные федерации потребовали у ФИФА введение санкций.

«Зенит» также отозвал бразильцев Малкома и Клаудиньо, так как сине-бело-голубые на следующей неделе будут играть в Англии с «Челси». Впоследствии ФИФА запретила бразильцам играть в данном матче, так же как и в игре с «Ахматом» в эти выходные.

Однако в входе переговоров с национальными федерациями клубам удалось договорится о снятии санкций в отношении футболистов.