Агент Зайнутдинова опроверг информацию, что его клиент может покинуть ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов останется в ЦСКА.

Евгений Новиков, агент полузащитника, дал опровержение, появляющейся ранее информации о том, что футболист покинет ЦСКА.

«Эта информация — слухи и абсолютная неправда. Бактиер — игрок ЦСКА, у него длительный контракт и никуда он не собирается уходить. Он восстановился после травмы и планомерно подходит к тому, чтобы получать время по состоянию здоровья. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиер рассчитывает начать играть», - приводит слова Новикова Sport24.ru.

Соглашение Зайнутдинова с ЦСКА истекает в июне 2025 года. 23-летний полузащитник провел за клуб 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.