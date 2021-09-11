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11 сентября 11:36
автор: Максим Скороходов

Андреа Хинкель: Все специалисты в Европе говорят, что лимит на легионеров не работает

Бывший тренер «Спартака» поддержал отмену лимита на легионеров.

Помощник Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель считает, что лимит на легионеров приносит российскому футболу только вред.

«Я общался со специалистами в Европе и Германии о вашем лимите. Все говорили: он не работает, его нужно отменять. В России огромное количество талантливой молодежи, но лимит делает так, что они просто исчезают. Когда все гранды сражаются за одного игрока просто из-за паспорта, он переходит туда, где предложат лучший контракт. А конкуренции-то там никакой нет — он в любом случае будет в составе, потому что за него заплатили и потому что он русский. Так что местные никуда не уезжают, расслабляются и зарабатывают огромные деньги. Для развития это ничем хорошим не заканчивается — примеров уйма», - приводит слова Хинкеля Sport24.ru.

В настоящее время клуб РПЛ может включать в заявку не более восьми иностранцев, при этом, они могут одновременно находиться на поле.

После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы снова возникли разговоры об изменении лимита на легионеров. РФС предложил клубам отменить количественные ограничение иностранных футболистов, заменив их качественными. По появляющейся ранее информации, клубы не готовы к таким резким решениям, и пока сошлись на смягчении лимита.

Добавил, что накануне президент России Владимир Путин также выступил против отмены лимита на легионеров.

источник: Sport24.ru
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