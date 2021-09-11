Зарема не влияла на работу тренерского штаба Тедеско

Андреас Хинкель, ассистент Доменико Тедеско рассказал, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не вмешивалась в работу тренерского штаба.

«Зарема Салихова никак не влияла на работу нашего штаба. Конечно, я знаю Зарему: у нас были встречи с Федуном, и она всегда там была. Она поддерживала нас, но никак не влияла на нашу непосредственную работу. Зарема не советовала нам игроков, не говорила о том, как играть и какой тактики придерживаться», - приводит слова Хинкеля Sport24.ru.

Напомним, что Салихова постоянно критикует руководство «Спартака» после того, как оно решило остановиться на Руе Витории в качестве сменщика Тедеско, и даже вышла из совета директоров.