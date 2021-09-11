Месси, Рамос и Неймар не сыграют с «Клермоном»

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на домашний матч пятого тура французской лиги 1 против «Клермона».

Данную встречу пропустит ряд игроков, среди них травмированные Серхио Рамос и Марко Верратти, также в игре по решению тренерского штаба не будут принимать участие в том числе Леандро Паредес, Неймар, Анхель Ди Мария и Лионель Месси, которые выступали за свои сборные в южноамериканском отборе на чемпионат мира в Катаре.

Добавим, что Рамос не провел за свой новый клуб ни одного матча.

После четырех туров «ПСЖ» набрал максимальное количество очков и лидирует в чемпионате Франции.