Легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал о своем самочувствии после того, как ему удалили новообразование толстой кишки.

«Дорогие друзья, с каждым днем я чувствую себя немного лучше. С нетерпением жду возможности снова сыграть в футбол, но пока мне нужно еще несколько дней, чтобы восстановиться. Здесь я пользуюсь возможностью для длительного общения с семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за слова поддержки. Скоро мы снова будем вместе!» - написал Пеле в своем инстаграм.

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Добавим, что Пеле - единственный в мире футболист, побеждавший на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1970).