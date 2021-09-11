Керк и Бека Бека выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала стартовые составы матча седьмого тура между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров, Жемалетдинов, Смолов, Керк.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
«Локомотив» после шести матчей набрал 12 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице, а «Крылья Советов» с семью очками занимают одиннадцатую строчку.
источник: РПЛ