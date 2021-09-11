«ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА». Непомнящий - о трансферной кампании армейцев

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о действиях клуба в летнее трансферное окно.

«ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА. Уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно. У команды серьезный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу — использовать тех игроков, которые есть в наличии», - приводит слова Непомнящего RT.

Добавим, что Антон Заболотный пришел в ЦСКА в качестве свободного агента, а за Максима Мухина армейцы заплатили «Локомотиву» 170 тысяч евро.