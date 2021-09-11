Мирзов не сыграет со «Спартаком»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что полузащитник Резиуан Мирзов не поможет клубу в гостевом матче со «Спартаком» в рамках седьмого тура российской премьер-лиги.

«Мирзов пропустит матч против „Спартака“. Резиуан долго не играл в основном составе — сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов. Никакой договоренности со „Спартаком“ о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, что о повторной аренде Мирзова было объявлено 7 сентября, в последний день трансферного окна в России.

Добавим, что в текущем сезоне 28-летний вингер принял участие в пяти играх, в которых не отличился результативными действиями.

Игра «Спартак» - «Химки» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.