Караваев не поможет «Зениту» в матчах против «Ахмата» и «Челси»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не сыграет за свой клуб в матчах с «Ахматом» и «Челси», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 26-летний футболист вернулся из расположения сборной России с повреждением ноги, которое не позволит ему принять участие в указанных играх.

Матч «Зенит» - «Ахмат» пройдет сегодня в 16:00, а игра «Челси» - «Зенит» во вторник в 22:00, в обоих случаях указано московское время.

Добавим, что в текущем сезоне Караваев принял участие в шести матчах, в которых не отличился результативными действиями.