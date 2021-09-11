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11 сентября 16:05
автор: Максим Скороходов

Валуев поддержал Путина по вопросу лимита на легионеров

Бывший боксер уверен, что российским футболистам необходима игровая практика.

Депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуева высказал свою позицию о лимите на легионеров в российском футболе.

«Конечно, я согласен с мнением нашего президента, он четко обозначил свою позицию. Лимит на легионеров отменять нельзя ни в коем случае, иначе мы потеряем молодое поколение футболистов. Сейчас система на легионеров работает неплохо, она позволяет приглашать хороших иностранцев и не мешает развитию наших футболистов», - приводит слова Валуева Sport24.ru

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин раскритиковал намерения Российского футбольного союза снять ограничение на количество легионеров.

Добавим, что в настоящее время в российской премьер-лиге можно включать в заявку не более восьми иностранцев, при этом, они могут одновременно находиться на поле.

источник: Sport24.ru
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