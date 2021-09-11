Валуев поддержал Путина по вопросу лимита на легионеров

Депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуева высказал свою позицию о лимите на легионеров в российском футболе.

«Конечно, я согласен с мнением нашего президента, он четко обозначил свою позицию. Лимит на легионеров отменять нельзя ни в коем случае, иначе мы потеряем молодое поколение футболистов. Сейчас система на легионеров работает неплохо, она позволяет приглашать хороших иностранцев и не мешает развитию наших футболистов», - приводит слова Валуева Sport24.ru

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин раскритиковал намерения Российского футбольного союза снять ограничение на количество легионеров.

Добавим, что в настоящее время в российской премьер-лиге можно включать в заявку не более восьми иностранцев, при этом, они могут одновременно находиться на поле.