Два гола Эдуарда принесли «Кристал Пэласу» домащнюю победу над «Тоттенхэмом»

«Кристал Пэлас» в домашней встрече четвертого тура АПЛ обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Дубль оформил Одсонна Эдуарда (84-я и 93-я минуты). Еще один гол в активе Уилфрида Захи. Он на 76-й минуте реализовал пенальти.

Добавим, что на «Тоттенхэм» доигрывал матч вдесятером. На 58-й минуте за две желтые карточки был удален Джафет Танганга.

«Шпоры» продолжают лидировать в таблице АПЛ, набрав девять очков в четырех играх. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке с пятью очками.

19 сентября «Тоттенхэм» сыграет дома с «Челси». «Кристал Пэлас» днем ранее проведет выездную встречу с «Ливерпулем».