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Два гола Эдуарда принесли «Кристал Пэласу» домащнюю победу над «Тоттенхэмом»
11 сентября 16:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Тоттенхэм"

Два гола Эдуарда принесли «Кристал Пэласу» домащнюю победу над «Тоттенхэмом»

Матч прошел на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

«Кристал Пэлас» в домашней встрече четвертого тура АПЛ обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Дубль оформил Одсонна Эдуарда (84-я и 93-я минуты). Еще один гол в активе Уилфрида Захи. Он на 76-й минуте реализовал пенальти.

Добавим, что на «Тоттенхэм» доигрывал матч вдесятером. На 58-й минуте за две желтые карточки был удален Джафет Танганга.

«Шпоры» продолжают лидировать в таблице АПЛ, набрав девять очков в четырех играх. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке с пятью очками.

19 сентября «Тоттенхэм» сыграет дома с «Челси». «Кристал Пэлас» днем ранее проведет выездную встречу с «Ливерпулем».

АПЛ

4-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) - «Тоттенхэм» (Лондон) - 3:0 (0:0)

Голы: Заха, 76 (с пенальти); Эдуард, 84, 90+3.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Галлахер, Куйяте (Миливоевич, 74), Макартур, Айю (Олисе, 86), Бентеке (Эдуард, 84), Заха.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Роял, Танганга, Дайер (Родон, 12), Регилон, Хейбьерг, Винкс (Джис, 60), Скипп, Деле, Моура, Кейн.

Предупреждения: Заха, 53; Галлахер, 89 - Танганга, 53; Моура, 81.

Удаление: Танганга, 58 (вторая желтая карточка).

источник: «Советский спорт»
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