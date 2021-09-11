Роман Терюшков: Никаких подковерных договоренностей со «Спартаком» по поводу Мирзова не было

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что решение об участии полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в матче со «Спартаком» принимает тренерский штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что хавбек не сыграет с красно-белыми. 7 сентября «Химки» арендовали Мирзова у «Спартака» до конца сезона.

«Спартак» и «Химки» не обходят регламент. Никаких подковерных договоренностей не было - все это глупости. Вспомните, в прошлом сезоне Резиуан играл оба матча со «Спартаком». Не могу сказать, будет Мирзов в заявке или нет. Тренер будет решать перед игрой. Может быть, в заявку и попадет», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что Мирзов провел в текущем сезоне пять матчей за «Спартак». В этих играх он не смог отметиться результативными действиями.

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Химки» располагаются на 12-й строчке. У подмосковной команды шесть очков.