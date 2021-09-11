Полузащитник «Ахмата» Бериша пропустит из-за травмы до восьми недель

Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша пропустит от шести до восьми недель из-за повреждения.

Как сообщает пресс-служба грозненской команды, у 29-летнего футболиста травма плечевого сустава. Бериша пройдет на обследование в одной из зарубежных клиник. После этого станет известно, понадобится ли операция или будет назначено лечение и реабилитация без вмешательства хирургов.

Напомним, что косоварский футболист выступает за «Ахмат» с 2016 года. Всего в составе грозненской команды Бернард провел 114 матчей, забил 15 мячей и отдал 13 голевых передач.

В текущем сезоне Бериша сыграл четыре встречи в РПЛ, не отметившись результативными действиями.