Роналду забил в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в первом матче после возвращения в клуб.

«Манкунианцы» встречаются в рамках 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Роналду открыл счет в добавленное к первому тайму время домашнего матча.

Напомним, что 36-летний португалец вернулся в «МЮ» 31 августа. Роналду подписал двухлетний контракт с возможностью продления оглашения еще на один сезон.

Добавим, что Криштиану вновь вышел на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет.