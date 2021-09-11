Дортмундская «Боруссия» обыграла в гостях «Байер» в результативном матче

В четвертом туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» в гостях победила «Байер» со счетом 4:3.

У хозяев голы забивали Флориан Вирц (9-я минута), Патрик Шик (45+1) и Мусса Диаби (55). В составе «Боруссии» дубль оформил Эрлинг Холанд (37 и 77). По мячу забили Юлиан Брандт (49) и Рафаэл Геррейру (71).

После четырех матчей «Боруссия» занимает второе место в таблице, набрав девять очков. «Байер» располагается на пятой строчке. У «аспириновых» семь очков.

В следующем туре бундеслиги «Боруссия» сыграет дома с «Унионом». «Байер» проведет выездной матч со «Штутгартом». Обе встречи состоятся 19 сентября.

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