«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат»

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 7-го тура российской премьер-лиги.

В составе хозяев поля голами отметились Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), у грозненского клуба точным ударом отличился Мохамед Конате (51).

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имея в активе десять очков, располагается на восьмом месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Рубина», а «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар».

РПЛ

7-й тур