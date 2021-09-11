Роналду оформил дубль в матче против «Ньюкасла»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил свой второй мяч в матче чемпионата АПЛ с «Ньюкаслом».

Португальский футболист оформил дубль на 62-й минуте. Роналду отличился после паса от Люка Шоу.

На данный момент счет в матче — 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что 36-летний португалец вернулся в «МЮ» 31 августа. Роналду подписал двухлетний контракт с возможностью продления оглашения еще на один сезон.

Добавим, что Криштиану забил дебютный мяч в добавленное к первому тайму время домашнего матча.