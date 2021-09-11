«Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Ньюкасл» благодаря дублю Роналду

«Манчестер Юнайтед» обыграл на своем поле «Ньюкасл» (3:1) в матче четвертого тура АПЛ.
Хозева открыли счет в добавленное к первому тайму время. В составе «манкунианцев» отличился новичок команды Криштиану Роналду.
Источник фото: Twitter Manchester United
Сравнял счет Хавьер Манкильо. Защитник «Ньюкасла» забил на 56-й минуте. Роналду оформил дубль на 62-й минуте встречи.
Источник фото: Twitter Manchester United
На 80-й минуте отличился защитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Точку в матче поставил Джесси Лингард (90+2).
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» занимает 19-ю строчку. У «сорок» одно очко.
В следующем туре 19 сентября «манкунианцы» сыграют в гостях с «Вест Хэмом». «Ньюкасл» 17-го числа примет «Лидс».
Чемпионат Англии
4-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» - 4:1 (1:0)
Голы: Роналду, Фернандеш, Лингард - Манкильо.