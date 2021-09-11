Властимил Петржела: «Зениту» нужно сосредоточиться на РПЛ, шансов на выход из группы ЛЧ нет

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы команды в чемпионате России и Лиге чемпионов.

«Думаю, что ни одна команда не сможет помешать «Зениту» стать чемпионом России в этом сезоне. В Лиге чемпионов, конечно, будут проблемы. Я считаю, что команде нужно сосредоточиться на российском чемпионате, шансов на выход из группы нет», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Зенит» одержал победу над «Ахматом» со счетом 3:1 в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

После этой встречи петербургский клуб набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Рубина».