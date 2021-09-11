«ПСЖ» разгромил дома «Клермон», Эррера оформил дубль

В пятом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле нанес крупное поражение «Клермону» - 4:0.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Андер Эррера. Испанец отличился на 20-й и 31-й минутах. По голу забили форвард Килиан Мбаппе (55) и хавбек Идрисса Гией (65).

Добавим, что нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар не смогли принять участие в матче из-за того, что сборные Бразилии и Аргентины недавно проводили матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Команда Маурисио Почеттино одержала, набрав 15 очков, возглавила таблицу. «Клермон» располагается на третьей строчке, имея в своем активе восемь очка.

В следующем туре «ПСЖ» дома примет «Лион», а «Клермон» сыграет дома с «Брестом». Обе встречи состоятся 19 сентября.