«Легенда вернулась в Англию». Канчельскис - о дубле Роналду в первом матче после возвращения в «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на яркий матч в исполнении Криштиану Роналду после возвращения на «Олд Траффорд». Манкунианцы в игре АПЛ оказались сильнее «Ньюкасла» (4:1).

«Я считаючто, Криштиану забьет в этом сезоне более 20 голов. Большая легенда вернулась в Англию, в первой же игре на «Олд Траффорде» забить два гола - это дорогого стоит, все болельщики рады. Очередные три очка в копилку «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Андрея «СЭ».

«Красные дьяволы» набрали десять очков и поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» занимает 19-ю строчку. У «сорок» одно очко.

В следующем туре 19 сентября «манкунианцы» сыграют в гостях с «Вест Хэмом». «Ньюкасл» 17-го числа примет «Лидс».