«Спартак» дома обыграл «Химки», Глушаков забил в ворота своей бывшей команды

Московский «Спартак» на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в рамках седьмого тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Айртон (25-я минута), Квинси Промес (48-я) и Эсекиель Понсе (69-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Дениса Глушакова (89-я).
Таким образом, команда Руя Витория с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).
Чемпионат России
7-й тур
«Спартак» - «Химки» - 3:1 (1:0)
Голы: Айртон, 25, Промес, 48, Понсе, 69 - Глушаков, 89.