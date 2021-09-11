«Наполи» победил дома «Ювентус» и вышел на первое место в таблице

«Наполи» в домашнем матче итальянской серии А сыграл вничью с «Ювентусом» - 1:1.
На 10-й минуте встречи счет открыл форвард туринского клуба Альваро Мората. Равновесие восстановил нападающий хозяев Маттео Политано (57). Победу «Наполи» принес точный удар Калиду Кулибали (85).
Таким образом, команда Лучано Спалетти набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии. «Ювентус» располагается на 16-й строчке. У туринцев одно очко в трех матчах.
20 сентября «Наполи» проведет гостевой матч против «Удинезе», а «Ювентус» примет «Милан».
Серия А