«Бавария» разгромила «Лейпциг», Левандовски побил очередной рекорд Герда Мюллера

Мюнхенская «Бавария» на выезде оказалась сильнее «Лейпцига» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч завершился со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Роберт Левандовски (12-я минута), Джамаль Мусиала (47-я), Лерой Сане (54-я) и Максим Шупо-Мотинг (90-я). Хозяева поля ответили забитым мячом в исполнении Конрада Лаймера (58-я).

Отметим, что Левандовски отметился голом в 17-й встрече подряд за «Баварию». Таким образом, поляк побил рекорд Герда Мюллера, который отличался в 16 матчах кряду во всех турнирах в период с 1969 по 1970 год.

Команда Юлиана Нагельманна с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Подопечные Джесси Марша располагаются на десятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Бавария» дома примет «Бохум», а «Лейпциг» сыграет на выезде с «Кельном». Обе встречи состоятся 18 сентября.