«Вперед, Дьяволы! Я горд вернуться в «МЮ». Роналду - после дубля в ворота «Ньюкасла» (фото)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы над «Ньюкаслом» (4:1) в АПЛ выступил с эмоциональным обращением к болельщикам «красных дьяволов».

«Мое возвращение на «Олд Траффорд» было лишь кратким напоминаем о том, почему этот стадион называют «Театром Мечты». Для меня он всегда был волшебным местом, где можно достичь всего, к чему ты стремишься. Вперед, Дьяволы!» - написал Роналду в своем инстаграм.

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«Красные дьяволы» набрали десять очков и поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» занимает 19-ю строчку. У «сорок» одно очко.