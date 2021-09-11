Глушаков - после поражения от «Спартака»: Совет Федуну и Салиховой? Это не ко мне

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» (1:3) в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Недоволен реализацией, много ошибок допустили. Ситуация с Мирзовым? Я ничего не знаю, мое дело в футбол играть. Про травмы у него надо спросить. Совет для Заремы и Федуна? Ничего не буду советовать. Как им помочь — это вопрос не ко мне», - приводит слова Глушакова Sport24.

Команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).