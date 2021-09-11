Андрей Канчельскис: В «Спартаке» работают дилетанты. Мне жалко болельщиков

Бывший игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис после победы московского «Спартака» над подмосковными «Химками» (3:1) в РПЛ поделился мнением о нестабильной обстановке в руководстве красно-белых.

«Руй Витория мог уйти, если бы проиграл «Химкам»? Я даже не знаю. Там работают всякие жулики и проходимцы. Наверное, могут это и решить. Может, такое и будет. Жалко болельщиков «Спартака». Как бы я не относился к команде, но я всегда уважал болельщиков. Когда в команде работают дилетанты, то, что тут еще сказать?», - приводит слова Андрея «СЭ».

Команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).