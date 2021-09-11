«Монако» без Головина уступил на своем поле «Марселю»

«Монако» уступил «Марселю» (0:2) в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Амаду Бамба Дьенг. Сенегальский форвард забил на 37-й и 60-й минутах.

Напомним, что в игре не смог принять участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Футболист получил повреждение во время сбора национальной команды.

Таким образом, подопечные Нико Ковача опустились на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе четыре очка. «Марсель» располагается на третьей строчке с десятью очками.

19 сентября «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей». «Марсель» в тот же день примет «Ренн».