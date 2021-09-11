«Аталанта» с Миранчуком на своем поле уступила «Фиорентине», Кокорин остался в запасе

«Аталанта» дома проиграла «Фиорентине» в третьем туре чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 1:2.

В составе победителей дубль оформил Душан Влахович (33-я и 49-я минуты). Оба мяча серб забил с одиннадцатиметровой отметки. Хозяева ответили голом в исполнении Дувана Сапаты (65-я).

Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел на поле 50 минут, но результативными действиями не отметился. Еще один россиянин Александр Кокорин остался на скамейке запасных «фиалок».

Таким образом, команда Винченцо Итальяно с шестью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы серии а. Подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на десятой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет на выезде с «Дженоа», а «Аталанта» отправится в гости к «Салернитане». Обе встречи состоятся 18 сентября.