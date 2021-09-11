Агент Барбоза: В «МЮ» Криштиану будет играть успешнее, чем в прошлом сезоне за «Ювентус»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в первом матче после возвращения в английский клуб. В игре с «Ньюкаслом» (4:1) португалец оформил дубль.

«Считаю, что в «МЮ» Криштиану будет играть успешнее, чем в прошлом сезоне за «Ювентус». С возращением, Роналду! Это большой шаг навстречу команде, которая вывела его на первый план мирового футбола. Думаю, здесь он и завершит свою карьеру», - приводит слова Барбозы «СЭ».

«Красные дьяволы» набрали десять очков и поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» занимает 19-ю строчку. У «сорок» одно очко.

В следующем туре 19 сентября «манкунианцы» сыграют в гостях с «Вест Хэмом». «Ньюкасл» 17-го числа примет «Лидс».