Тренер «Эрцгебирге» рассказал, почему Сулейманов не перешел в немецкий клуб

Главный тренер команды второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский рассказал, что клуб интересовался нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«Мы со скаутским отделом «Эрцгебирге» сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы. Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но все делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. В конце концов я принял решение, что это не тот футболист, который нам нужен», - цитирует «Чемпионат» специалиста.

Напомним, что 8 сентября Сулейманов стал игроком «Гиресунспора». Турецкий клуб арендовал 21-летнего россиянина до конца текущего сезона.

Сулейманов является воспитанником академии краснодарского клуба. В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.