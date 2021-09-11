Министр спорта МО Терюшков рассказал, почему Мирзов пропускал матч со «Спартаком»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков объяснил, почему полузащитник «Химок» Резуан Мирзов пропускал матч с московским «Спартаком» (1:3), а также заявил, что подмосковная команда постарается взять реванш у красно-белых во втором круге чемпионата России.

«Реванш? Ждем, там и Мирзов будет. А то сегодня столько слухов ходило. У Резиуана микротравма, поэтому медицинский штаб решил его поберечь. В следующей игре посмотрим, будет ли он играть, все зависит от здоровья», - приводит слова Терюшкова «СЭ».

После этой победы команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).