Тренер «Эрцгебирге»: В России молодой футболист получает в три раза больше, чем в Германии

Главный тренер «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский рассказал, что в России молодой футболист получает в три раза больше, чем его ровесник в Германии.

«Проблема в том, что юные футболисты в России слишком быстро привыкают к комфорту. А в Германии нужно пахать, чтобы пробиться наверх и получить хороший контракт. В России молодой футболист получает в три раза больше чистыми, чем его немецкий ровесник – грязными», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Добавим, что Шпилевский с ноябре 2018 года работал главным тренером казахстанского «Кайрата». В 2019-м стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а в 2020 году сумел добыть золото для команды впервые за 16 лет. Затем в 2021 году получил приглашение от клуба второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге».

Ранее находился в системе «Ред Булл Лейпциг», где работал с командами возрастов от 13 до 16 лет.