«Дзюба вернулся». Орлов - о победе «Зенита» над «Ахматом»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче седьмого тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (3:1).

«Про Дзюбу нельзя не сказать. Как он чувствует и понимает бразильцев! Показал свой футбольный интеллект. Два голевых паса. Не зря в свое время поиграл с Халком. Об этом не стоит забывать. В общем, на мой взгляд, сегодня Дзюба, что называется, вернулся. Он лидер. И еще будет прибавлять», - приводит слова Орлова «СЭ».

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имея в активе десять очков, располагается на восьмом месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Рубина», а «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар».