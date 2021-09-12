Фернандес не сыграет в дерби ЦСКА - «Спартак» и пропустит около двух месяцев из-за травмы

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес выбыл из строя на два месяца из-за повреждения, полученного в расположении национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время футболист начнет восстановительный процесс на базе армейцев в Ватутинках.

Таким образом, Марио не сможет принять участия в московском дерби ЦСКА - «Спартак», которое состоится 20 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Завтра же, 12 сентября, красно-синие в Туле сыграют против местного «Арсенала».